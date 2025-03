Marano, sversamento rifiuti al Corso Umberto. Santoro: “Albanese ha fallito, sul fronte dell’igiene urbana solo chiacchiere e poca sostanza”

Condividi

Ancora una volta si scaricano i rifiuti all’esterno della residenza municipale, senza soluzione di continuità, come segnalato da Terranostranews. Purtroppo questa amministrazione sta perdendo al cospetto della prepotenza di alcuni incivili che invadono la città. Bisogna prendere atto del fallimento dell’Assessore Albanese, delegato all’igiene urbana, arrivato a Marano da Mugnano come il salvatore della patria. E invece a distanza di diversi mesi, anche Albanese si è distinto per lassismo, tante chiacchiere e pochissima sostanza.

A noi non serve un professore che dallo scranno del consiglio comunale con carte e cartuscielle alla mano ci fa le lezioni sulla storia dell’igiene urbana a Marano. Qui servono persone pratiche e operative che tramutano le parole in fatti.

Ad oggi il sistema dei controlli è fallimentare, le telecamere per prevenire fenomeni di sversamento sono poche e/o quelle già acquistate sono inutilizzabili per l’assenza di un regolamento, le penali alla ditta dei rifiuti, che non svolge a regola d’arte il lavoro, non sono state mai fatte. Insomma il vuoto cosmico.

Chiediamo misure repressive, nette e decise, acquisendo innanzitutto le immagini di corso Umberto e poi prevedendo la discesa in campo anche della Polizia Municipale. La comandante De Luca battesse un colpo e iniziasse a recarsi in Commissione Ambiente, abbiamo bisogno anche dell’ausilio dei caschi bianchi, ad oggi non pervenuti.

Marano va amministrata e vissuta da gente che conosce il territorio e non da turisti a libro paga dei contribuenti, i quali spesso rappresentano sono solo delle cambiali politiche.

Francesco Santoro, consigliere comunale di minoranza- lista Insieme si può













