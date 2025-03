Delitto di Garlasco, si riapre il caso: dopo 18 anni indagato di nuovo l’amico del fratello di Chiara Poggi

Condividi

A 18 anni dal delitto di Garlasco in cui morì Chiara Poggi c’è una nuova svolta: secondo quanto riferito dal Tg1, un avviso di garanzia è stato notificato ad Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. L’uomo era già stato indagato, ma le accuse nei suoi confronti erano state archiviate.

Era il 13 agosto del 2007 quando Chiara Poggi fu uccisa a 26 anni nella sua casa di Garlasco (Pavia) mentre era sola. Per il delitto è stato condannato il fidanzato Alberto Stasi, ex studente della Bocconi, dopo cinque gradi di giudizio. L’uomo, che si è sempre professato innocente, sta scontando una pena a 16 anni di reclusione ma può uscire dal carcere per lavorare ogni giorno.

A febbraio la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva respinto, dichiarandolo “manifestamente infondato”, il ricorso con cui si chiedeva di annullare la condanna definitiva a 16 anni di reclusione di Stasi.













