Villaricca, minoranza all’attacco: “Vogliamo chiarezza sulla liquidazione al sindaco”

COMUNICATO STAMPA Succede a Villaricca …

L’ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE con delibera n. 122 del 26/2/2025 ha liquidato la somma di 400.000 euro al Sindaco Francesco Gaudieri ed ai suoi familiari per un “accordo transattivo” relativo all’esproprio per un immobile nel quartiere Sant’Aniello. È la seconda liquidazione “familiare” che avviene nella “gestione Gaudieri”. La prima è stata il pagamento in favore della moglie (quale ex dipendente del Comune di Villaricca) a seguito di un verbale di conciliazione giudiziale per una vertenza relativa al suo rapporto di lavoro con l’ente.

RITENIAMO INOPPORTUNO CHE IL SINDACO DURANTE IL SUO MANDATO ACCETTI SOMME COPERTE DA FONDI PUBBLICI.

Così come riteniamo INOPPORTUNO che queste liquidazioni avvengano in un momento storico così difficile per Villaricca. Il Comune vive una crisi economica mai vissuta in precedenza, con bollette “pazze” dell’acqua, TARI alle stelle e ad un passo dalla seconda dichiarazione di dissesto.

ABBIAMO CHIESTO GLI ATTI DA CIRCA UN MESE E NON CI SONO STATI ANCORA CONSEGNATI e allora

VOGLIAMO CHIAREZZA

L’importo per la liquidazione è stato coperto da una variazione di bilancio votata in giunta e in consiglio anche dal Sindaco? C’è un conflitto d’interessi? Se c’era questo contenzioso col Comune di Villaricca, il Sindaco poteva candidarsi?

CHIEDIAMO CHE IL SINDACO RISPONDA

a questi interrogativi urgenti per eliminare ogni dubbio di legittimità.

VOGLIAMO INOLTRE FARE LUCE ANCHE SULL’INTERA VICENDA DEL QUARTIERE SANT’ANIELLO

per valutare i costi e i benefici di tutta l’opera e le ipotesi di rilancio del quartiere. Per questo nel prossimo Consiglio comunale proporremo l’istituzione gratuita di una Commissione Speciale.