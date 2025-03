Marano. Omicidio Finale. Taglialatela resta in carcere: rigettata la richiesta di domiciliari

Condividi

Il giudice ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per Taglialatela, confermando così la detenzione in carcere durante il processo per l’omicidio di Corrado Finale, avvenuto nella notte del 15 settembre. Gli avvocati di parte civile, Adriano Cafiero e Arianna Mocerino, si sono detti soddisfatti della decisione, ritenendola una dimostrazione del corretto svolgimento della giustizia.

“La gravità del reato impone una pena esemplare – hanno dichiarato i legali – affinché sia chiaro che chi commette un omicidio deve affrontarne le conseguenze. La vita è sacra e chi la toglie deve pagare.”













