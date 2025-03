Napoli, truffa dei falsi certificati dei medici legali per le cremazioni: 33 ditte di pompe funebri coinvolte. Esisteva un tariffario fisso

Condividi

Visite: 335

38 Visite

Servivano 50 euro per una certificazione di morte naturale e 70 euro per il test del Dna per

ottenere l’ok alla cremazione, secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini dei carabinieri del Nas coordinate dalla Procura di Napoli. Come confermato dal comandante generale del Nas, il generale Raffaele Covetti, il blitz è frutto di due anni di indagini che hanno riguardato il Distretto di via Chiatamone. Sono 33 le società di

Pompei funebri implicate per un giro d’affari di circa 35mila euro,

soldi già sequestrati in mattinata, con 5 Dirigenti medici legali

indagati. “Le attività di indagine hanno seguito tre direttrici” ha

spiegato il colonnello Alessandro Cisternino. L’inchiesta è partita da

alcuni casi di assenteismo di medici, successivamente approfonditi

attraverso attività tecniche e riprese. Le successive indagini hanno

fatto emergere “falsi, certificazioni false, rilascio per esame Dna

per procedere a cremazione”. Normalmente il medico deve andare sul

posto, constatare il decesso, autorizzare il trasporto salma che

avviene attraverso certificati rilasciato dall’ufficio di stato civile

del Comune di Napoli. “Attestazioni e firme erano state falsificate”

ha confermato il comandante del Nas di Napoli. Grazie alle indagini è

stato svelato un altro filone per i certificati di problematiche di

deambulazione per ottenere i successivi pass falsi per i parcheggi per

i disabili. “C’erano procacciatori per documenti falsi, emissione

certificati ed emissione pass. Tutto documentato da video con

passaggio di somme di denaro per accertamento del decesso”. Tutto ciò

non veniva certificato dal medico legale, ma dall’imprenditore

funebre, con una ulteriore somma di denaro per velocizzare la

cremazione con i kit Dna dell’Asl. “Si tratta di kit tracciati, che

può avere solo l’Asl, ma erano in possesso degli imprenditori”. Alcuni

kit sono stati sequestrati stamattina presso le agenzie di pompe

funebri.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews