Punti di vista. Giovane autistico picchiato. Izzo: “Famiglie ritrovino autorevolezza”

Il caso del giovane autistico picchiato fino a farlo svenire portato alla ribalta della vostra testata giornalistica, Terranostranews, é un grido di all’ allarme per il bubbonico problema della devianza minorile e non.

Il problema dell’ emergenza minorile é un tema che oggi mette sotto accusa l’ autorevolezza dei genitori che oggi é quasi scomparsa per la tendenza non educativa di essere ” amici” dei propri figli e non più figura forti dove questi possano trarre insegnamenti educativi.

I genitori devono, se vorranno salvare il futuro dei propri figli, riconquistare l’ autorevolezza nell’ educare e guidare la crescita psicofisica dei loro ragazzi.

I tanti si per sopperire a un rapporto latente con i propri figli lacerano solo le anime di questi spingendoli verso il baratro del ” tutto si può” , formando degli smidollati che alle prime difficoltà cadono come “pere secche”.

Dire tanti no e pochi si é la palestra che abitua i giovani all’ essere consapevoli delle proprie capacità, del proprio destino, nella condivisione dell’ altro.

Condivisione che deve portare al rispetto e all’accettazione del diverso che va vissuto come valore aggiunto, nella consapevolezza che ognuno di noi siamo diversi, per originalità e personalità.

L’educazione alla diversità é primordiale a ogni altra educazione, in quanto abitua alla consapevolezza che il rispetto per se stessi e per gli altri si esplica soprattutto avendo rispetto della diversità propria e dell’altro.

Riflettiamo genitori e autorità depositarie della crescita psicofisica dei nostri giovani, costruiamo città a misura d’ uomo , con tante aree a verde e centri di aggregazione per non abbandonare i nostri giovani a un destino foriero di morte interiore che renderà l’uomo ectoplama di se stesso.

Michele Izzo consigliere comunale













