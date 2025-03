Napoli, notte di fuoco e accoltellamenti: ferite due persone

Condividi

Visite: 64

36 Visite

Questa notte i carabinieri della compagnia stella sono intervenuti a corso Garibaldi per una persona ferita da colpi d’arma da fuoco.

Da una prima sommaria ricostruzione pare che un 26enne senegalese sarebbe stato sparato alle gambe da due persone in sella a uno scooter mentre era a piazza Garibaldi.

Il sopralluogo dei carabinieri sulla scena del crimine ha dato esito negativo.

Per la vittima 4 colpi di pistola alle gambe. É ricoverato ma non in pericolo di vita.

Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.

Ieri sera i carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini per la segnalazione di una persona ferita da arma bianca. Da una prima sommaria ricostruzione pare che poco prima un 40enne napoletano incensurato mentre stava passeggiando su corso Umberto I sarebbe stato avvicinato da due persone. I malviventi, in sella a uno scooter e armati di pistola, si sarebbero fatti consegnare dalla vittima un Rolex che aveva al polso e soldi in contanti. I rapinatori, prima di allontanarsi, avrebbero colpito il 40enne con un fendente alla guancia destra. Per la vittima 5 giorni di prognosi. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l’intera vicenda.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews