VOMERO: Movida e coltelli, ancora minorenni armati. Ispezioni nelle attività commerciali. Il bilancio dei Carabinieri

Controlli straordinari dei Carabinieri nella movida del Vomero. La notte dei militari della compagnia locale racconta (ancora) di droga e lame nelle mani di ragazzini.

Si è partiti dall’arresto di un 25enne, intercettato in sella ad uno scooter, contromano in via Belvedere. Inseguito e perquisito, è stato trovato in possesso di 10 grammi di marijuana e 5 circa di hashish. In tasca anche 180 euro in contante ritenuto provento illecito.

A casa, luogo dove è stata estesa la perquisizione, ancora 62 grammi di hashish e 16 di marijuana. Secondo i primi accertamenti, la consegna delle dosi era organizzata attraverso app di messaggistica direttamente a domicilio.

Il giovane è stato sottoposto ai domiciliari.

Tre i minori armati di coltello, denunciati dopo un controllo fatto col metal detector nella stazione della metropolitana di Piazza Vanvitelli.

Denunciato anche un parcheggiatore abusivo e il titolare di un’attività di ristorazione per furto di energia elettrica. Il locale è risultato agganciato alla rete nazionale, senza il filtro del contatore

Ispezionati anche sei esercizi commerciali, quattro dei quali sono stati sanzionati per irregolarità nella trasmissione e registrazione dei corrispettivi fiscali. Un altro locale ha subito la sospensione dell’attività per problematiche legate all’impatto acustico.

L’Ispettorato del Lavoro ha invece ispezionato quattro esercizi commerciali, rilevando lavoratori in nero in due bar, con conseguente sanzione e sospensione dell’attività.

L’ASL ha effettuato controlli in dodici attività, riscontrando gravi carenze igienico-sanitarie in cinque di queste e imponendo prescrizioni per il ripristino delle condizioni previste dalla normativa HACCP.

Non sono mancate violazioni al Codice della Strada, 32 le persone sanzionate principalmente per guida senza cinture, utilizzo del cellulare al volante e divieto di sosta. Per una di queste infrazioni è scattato il ritiro della patente.













