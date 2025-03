Marano. Omicidio Finale, chiesto il rinvio a giudizio per Taglialatela

La procura di Napoli Nord ha chiesto in rinvio a giudizio per il 19enne di Marano di Napoli Aurelio Taglialatela, accusato dell’omicidio volontario del 18enne Corrado Finale e del tentato omicidio di un coetaneo che era in compagnia della vittima. Il fatto risale al 15 settembre 2024, quando l’indagato, che era alla guida della sua auto, ha inseguito e investito i due ragazzi che viaggiavano in sella a uno scooter provocando la morte di Finale.

Dalle indagini dei carabinieri, coordinate dal sostituto procuratore Giovanni Corona, è emerso che tra Taglialatela e il 18enne sopravvissuto all’impatto c’erano stati pensanti attriti: l’indagato nel mese di agosto dello stesso anno aveva lanciato contro la sua abitazione una bottiglia incendiaria mentre il giorno della tragedia la coppia di amici aveva infranto uno dei finestrini della vettura dell’indagato. Un altro episodio, relativo ad alcuni spari, si era verificato invece nei pressi della caserma di Marano.

L’udienza preliminare durante la quale il giudice deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dagli inquirenti è fissata per l’8 aprile. Taglialatela, reo confesso, è in carcere dallo scorso settembre.