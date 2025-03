Pallanuoto, il Posillipo vola a Bologna. Porzio: “Gara importante in chiave playoff”

Condividi

Visite: 8

10 Visite

Sfida in trasferta per il C.N.Posillipo che affronta domani, nella gara valevole per la ventunesima giornata del Campionato di Serie A1, la De Akker Bologna

La partita si disputerà alla Piscina Longo di Bologna con inizio fissato alle ore 16,30.

Dopo la splendida partita con l’AN Brescia, con l’impresa sfumata solo nelle azioni finali, la formazione di Mister Pino Porzio è attesa dall’importante sfida contro la squadra felsinea che segue i rossoverdi in classifica a solo 3 punti di distanza. Il Posillipo infatti occupa il sesto posto con 34 punti, la De Akker è settima con 31. La squadra bolognese arriva dalla sconfitta con Trieste, 13-10 il risultato finale mentre nell’ultima gara disputata in casa ha superato agevolmente il Nuoto Catania.

Nella sfida d’andata, disputata alla Scandone lo scorso 30 novembre successo del Posillipo per 13-9 sulla De Akker con i 5 gol di Lorenzo Briganti.

Nelle fila della De Akker militano due ex rossoverdi come Valentino Gallo, storico protagonista degli ultimi successi del Posillipo e Tyler Abramson, mancino americano che ha giocato a Napoli nelle stagioni 2021-2022 e 2022-2023.

Arbitreranno l’incontro Daniele Bianco e Bruno Navarra, Delegato Fin sarà Giuseppe Sorgente

Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming sui canali social della De Akker Bologna. La gara sara trasmessa su TV Luna, Canale 83 del Digitale Terrestre.

Dichiarazione Pino Porzio, Allenatore C.N.Posillipo: “Partita importante in chiave play off, siamo consapevoli che serve un Posillipo al massimo per affrontare questo scontro diretto. Quella di domani è una partita apertissima ad ogni risultato, Luongo ed i due mancini sono gli uomini da tenere sotto osservazione per quanto riguarda il loro attacco, noi dobbiamo continuare ad esprimerci sempre con maggiore qualità soprattutto in fase difensiva per quanto riguarda le soluzioni offensive anche loro dovranno preoccuparsi dei nostri attaccanti. Siamo ormai in dirittura d’arrivo per quanto riguarda la stagione regolare ma manca la parte più importante, quella decisiva quindi dobbiamo tirare fuori il meglio”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews