CASORIA, FRATELLI D’ITALIA: AI BLOCCHI DI PARTENZA IL NUOVO DIRETTIVO

Condividi

Visite: 11

33 Visite

Dopo la conclusione della fase congressuale, che ha visto la proclamazione di Rosario Busco quale nuovo presidente cittadino, Fratelli d’Italia presenta alla città una classe dirigente rinnovata, che proseguirà l’azione politica sul territorio nel solco della continuità.

La prima riunione dell’organo di governo locale del partito, infatti, ha confermato l’impegno a marcare nettamente le distanze dall’attuale amministrazione, nata dal trasversalismo

consociativo, accompagnando l’attività istituzionale del capogruppo in consiglio comunale, Nicola Mangani, peraltro commissario uscente del circolo territoriale del partito. Il declino della città infatti richiede una presenza forte sul territorio, per raccogliere le legittime istanze dei cittadini; e una grande attenzione rispetto alle mosse di una classe di governo che continua a mostrare tutta la sua inadeguatezza.

Tanti i giovani coinvolti nel nuovo direttivo, così come tanti e di rilievo i professionisti aggregati. Il presidente Busco sarà affiancato da Andrea Iuliano, Mariaregina Gargiulo, Alessio Sepe, Sebastiano Mangani, Maurizio Russo, Raffaella Iodice, Francesca Casillo, Marco Cataneo, Alda Delle Cave e Gianmaria Sabino, proclamati dall’assemblea contestualmente al presidente.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews