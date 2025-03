Revocata la licenza, chiude Edenlandia: “Gravi carenze nella manutenzione”

Condividi

Visite: 143

40 Visite

Edenlandia chiude i battenti, almeno per il momento. La causa sarebbero le “gravi carenze nella manutenzione” riscontrare dalla Commissione comunale pubblico spettacolo. A diffondere la notizia è il Comune di Napoli attraverso una nota: “A seguito di alcune segnalazioni, sono stati effettuati i dovuti sopralluoghi tecnici all’interno del Parco Edenlandia a Fuorigrotta. I rappresentanti della Commissione di pubblico spettacolo e della polizia locale hanno rilevato gravi carenze in ordine alla manutenzione delle giostre presenti, alcune risultate in vero e proprio stato di degrado. Viste le gravi e diffuse irregolarità e il pericolo imminente per la sicurezza, è stata emanata un’ordinanza dirigenziale che prevede il divieto di prosecuzione delle attività e la revoca della licenza”. Un colpo inaspettato alla città che da alcuni anni aveva recuperato il suo parco divertimenti, il più antico d’Italia, dopo un lungo oblio. Intorno a Edenlandia c’era anche grande attesa perché con l’arrivo dei mesi più caldi era prevista la riapertura di due attrazioni storiche: i tronchi e la Vecchia America.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews