Usa e Ucraina tornano a parlarsi. C’è l’annuncio di Zelensky

Da un lato la diplomazia muscolare di Donald Trump, Elon Musk e Marco Rubio, dall’altro un Volodymyr Zelensky alle strette. Eppure si dialoga, anche se a fatica, lungo l’asse Kiev-Washington. La conferma arriva anche dal presidente ucraino che conferma: “Speriamo di vederci presto”.

19:28 – L’inviato di Trump per la crisi: “Soddisfatto delle scusa”

Nel corso della giornata, molto frenatica, arrivano anche le parole di Steve Witkoff, inviato di Trump per il Medio Oriente che si è detto “soddisfatto” per le scuse al presidente di Volodymyr Zelensky dopo lo scontro nello Studio Ovale. “Siamo ora in trattativa per coordinare un incontro con gli ucraini a Riad o potenzialmente anche a Gedda”, ha detto Witkoff ai giornalisti alla Casa Bianca affermando che “l’idea è di mettere a punto una cornice per un accordo di pace e un cessate il fuoco iniziale”

19:15 – Zelensky: “Lavoriamo per dispiegare un contingenti partner”

“Quando si definirà il formato delle Forze armate europee, questo dovrà basarsi sulla forza degli eserciti nazionali e sull’esperienza del dispiegamento di contingenti partner in Ucraina, su cui stiamo già lavorando”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ai leader dell’Unione europea riuniti nel Consiglio europeo straordinario e Bruxelles. Zelensky “accoglie con favore” il piano di riarmo proposto dalla Commissione europea, “un’iniziativa giusta. I fondi per la difesa previsti da questo piano dovrebbero rafforzare tutta l’Europa e chiedo che una parte significativa venga destinata alla produzione di armamenti in Ucraina, poiché la nostra capacità industriale è tra le più rapide e più adatte alle attuali minacce alla sicurezza”.













