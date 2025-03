Bambino di due anni muore per una meningite fulminante. “Era vaccinato”

14 Visite

Un bambino di due anni di Castello di Godego (Treviso) è morto per una meningite batterica da pneumococco. Il piccolo si chiamava Leonardo Cuccurullo e, secondo quanto riporta Il Gazzettino, era stato fatto vaccinare dai genitori contro la malattia, ma non è bastato.

Il bambino alcuni giorni fa era stato interessato da alcune linee di febbre che sono salite, fino a fargli perdere conoscenza tanto da preoccupare mamma e papà che lo hanno portato d’urgenza all’ospedale di Castelfranco Veneto (Treviso).

La situazione è apparsa subito grave ai medici che dopo aver intubato il piccolo hanno deciso il suo trasferimento al reparto di terapia intensiva pediatrica di Padova dove è stato diagnosticata una meningite da pneumococco.

«Il 28 di febbraio, il cielo ha accolto un altro angelo, Leonardo Cuccurullo. Lo annunciano la mamma Anna, il papà Omar, la sorellina Beatrice, le nonne, i nonni, la bisnonna, le zie, gli zii uniti ai parenti tutti – si legge nel necrologio online delle onoranze funebri –. Un ultimo saluto al piccolo Leonardo avrà luogo martedì 4 marzo alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria della Pieve».

Il sindaco Stefano Marcon: «Il nostro piccolo concittadino è stato colpito da una forma rarissima di meningite da pneumococco che, come riferito dall’Ulss, può essere letale. Ma non è contagiosa, motivo per cui non è stata attivata alcuna profilassi».