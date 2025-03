Condividi

11 Visite

La data non è stata ancora ufficializzata, ma l’ipotesi è quella dell’11 maggio per le amministrative di primavera. Una tornata che interessa complessivamente oltre 400 Comuni. Di questi nove sono capoluogo: Aosta, Bolzano, Genova, Matera, Nuoro, Pordenone, Ravenna, Taranto e Trento. Le Regioni autonome hanno già fissato le loro date: a settembre per Aosta e il 4 maggio per le province di Trento e Bolzano.













