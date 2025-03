Marano, furti d’auto: parcheggia cinque minuti sotto casa. Il tempo di andare in bagno e la vettura non c’è più

Condividi

10 Visite

Parcheggia cinque minuti l’auto sotto casa, giusto il tempo per recarsi alla toilette. Scende e l’auto, una Opel Corsa, non c’è più. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, a Marano, in via Giordano Bruno, nei pressi della chiesa. L’uomo, come tanti altri, tiene la vettura in un parcheggio privato e mai in strada. I ladri, ancora una volta, hanno avuto la meglio in un territorio ormai quotidianamente segnato dalla presenza di malviventi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews