AZIONE CAMPANIA: IL 15 MARZO A NAPOLI IL CONGRESSO REGIONALE

Azione Campania si prepara a un momento fondamentale per il proprio percorso politico e organizzativo: il Congresso Regionale, che si terrà sabato 15 marzo dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso l’Hotel Holiday Inn di Napoli, al Centro Direzionale. Sarà un’occasione di confronto e di slancio per il futuro del partito nella regione.

L’appuntamento giunge al termine di un intenso percorso congressuale che ha visto il coinvolgimento diretto degli iscritti attraverso i congressi provinciali, nei quali sono stati eletti i nuovi segretari territoriali: Mimmo Gambacorta per Avellino, Cesario Villano per Caserta, Oliver Mollo per Napoli e Pacifico Rosario per Salerno.

Tutti i segretari provinciali parteciperanno al Congresso Regionale, insieme al Commissario Regionale di Azione Campania, Luigi Bosco, che ha guidato il partito in questa fase di radicamento e crescita sul territorio.

L’evento vedrà la presenza oltre dei rappresentanti del partito nazionale, anche esponenti delle principali forze politiche attive in Campania, con cui Azione intende avviare un confronto aperto e costruttivo sui temi cruciali per il futuro della regione. Il Congresso non sarà solo un momento di sintesi del lavoro svolto, ma anche un’opportunità per delineare strategie e proposte concrete per il rilancio della Campania, ponendo al centro dello sviluppo regionale temi chiave come infrastrutture, lavoro, legalità e innovazione.

Azione Campania continua a rafforzare la propria presenza e il proprio radicamento territoriale, con l’obiettivo di offrire una proposta politica seria, credibile e concreta ai cittadini campani.

La stampa è invitata a partecipare e può accreditarsi scrivendo a comunicatiazionecampania@ gmail.com













