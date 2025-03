Condividi

Questa mattina i carabinieri della compagnia Stella sono intervenuti in corso Meridionale, presso l’ufficio postale. Sconosciuti sono entrati nel locale caveau sfruttando un buco praticato in una parete. Sottratti centinaia di migliaia di euro in contanti. Indagini in corso per chiarire dinamica.













