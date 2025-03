Chiaiano, ambulanti sanzionati dalla polizia municipale

Condividi

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Scampia, unitamente a personale della Polizia Municipale e di personale Asia, hanno effettuato un controllo volto al contrasto del fenomeno dell’ambulantato presso l’area mercatale in Emilio Scaglione a Chiaiano fronte Metro-linea 1.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno controllato 4 soggetti che stavano esercitando attività di commercio per la vendita al dettaglio di generi alimentari sul suolo pubblico, privi delle prescritte autorizzazioni per la vendita; per tali motivi, i predetti sono stati sanzionati amministrativamente per un totale di 37.000 euro; sono stati, altresì, sequestrati circa 114 Kg di generi alimentari e contestate 38 violazioni del Codice della Strada.

Infine è stato denunciato un soggetto poiché sorpreso ad esercitare l’attività illecita di parcheggiatore abusivo.













