Casandrino, giunta a casa: si dimettono nove consiglieri

Nove dei 16 consiglieri comunali, rassegnano le dimissioni. Per la quarta volta in otto anni, un’amministrazione comunale non riesce a portare a termine il mandato. La cui durata questa volta è da record: 9 mesi. 4 consiglieri di maggioranza, Agostino Giordano (presidente del consiglio), Gennaro Mallozzi, Luca Morelli e Rossella Marrazzo, qualche mese fa avevano prese le distanze dalla lista (Vivi la scelta) in cui erano stati eletti e che aveva portato a sindaco, a maggio del 2024, Rosa Marrazzo, dando vita, alla fine dello scorso novembre, ad un gruppo autonomo “Generazione Casandrino”.

A causare la “contestazione” il project financing, per la riqualificazione del cimitero. Tre mesi di accuse reciproche tra i 4 ed i restanti 8 (sindaco compreso), mentre la minoranza, uscita dalle urne di “Costruiamo insieme” (Angelo Chianese, Rosaria D’Angelo, Michele Marrazzo, Picardi Salvatore ed Antonio Tauletta) è rimasta alla finestra, aspettando il momento opportuno. Che era nell’aria. Dopo il consiglio comunale di qualche settimana fa dove erano volati gli stracci, si è capito che si era arrivati ad un punto di non ritorno.

Tifosi, amici e parenti in una seduta da derby calcistico, più da ultras che da sportivi, hanno dato la dimensione della frattura ormai insanabile. Ieri pomeriggio, in 9 si sono recati da un notaio a Napoli ed hanno sottoscritto le dimissioni contestuali. Che sono state protocollate questa mattina, quando il comune ha aperto i battenti. Sui social si sono scatenati i commenti, nelle due direzioni.













