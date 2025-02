Strade sicure, operazione dell’Esercito a Casandrino

Condividi

Nelle prime ore della giornata odierna, nel Comune di Casandrino (NA), una pattuglia di militari dell’Esercito Italiano nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure” (Raggruppamento Campania), ha notato la presenza di tre autoveicoli fermi, con due persone intente a scambiarsi oggetti, successivamente identificati come materiali di autoricambio.

Durante il controllo i militari dell’Esercito hanno fermato soggetti sprovvisti dei documenti di riconoscimento. Nel mentre, hanno notato che una delle automobili presentava evidenti segni di forzatura al quadro di accensione, lasciando presumere un possibile tentativo di furto.

A seguito delle verifiche preliminari, i militari hanno provveduto a contattare le Forze dell’Ordine che hanno riscontrato che uno dei due uomini era un pluripregiudicato e che l’automobile era stata rubata. Il soggetto è stato arrestato per ricettazione ed attualmente è in attesa di giudizio.

L’Esercito Italiano dal 2008, conduce ininterrottamente sul territorio nazionale l’operazione “Strade Sicure”, a difesa della collettività, in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia, effettuando attività di prevenzione e contrasto ad azioni illegali, attraverso la sorveglianza e il controllo del territorio, garantendo, al contempo, la capacità di intervenire in modo rapido e risolutivo in caso di necessità. Questo è possibile grazie al continuo addestramento di tutto il personale impiegato nell’Operazione Strade Sicure.













