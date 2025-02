ARZANO. Colori, coriandoli e allegria: un successo “Ti conosco mascherina?”

Condividi

Grande successo per la sfilata organizzata questa mattina ad Arzano, che ha visto una straordinaria partecipazione di bambini, famiglie e cittadini. Tra colori, coriandoli e allegria, l’evento ha trasformato le strade in un’esplosione di festa e condivisione. La terza edizione della kermesse “Ti conosco mascherina?”, ha segnato un ulteriore passo avanti, confermando la crescita costante della manifestazione. Un impegno che si traduce in miglioramenti continui sotto molti aspetti, dalla sicurezza all’organizzazione, elementi fondamentali su cui si lavora anno dopo anno per offrire un evento sempre più coinvolgente e ben strutturato.

Il successo dell’iniziativa è il frutto di un grande lavoro sinergico tra amministrazione comunale, scuole, forze dell’ordine e volontariato. «Siamo molto soddisfatti della riuscita dell’evento, ma sappiamo che c’è sempre margine per migliorare – ha dichiarato l’assessora Chiara Guida –. Un ringraziamento speciale va a tutte le scuole che hanno partecipato con entusiasmo, ai dirigenti, ai docenti e al personale scolastico, il cui contributo è stato fondamentale. Anche i genitori hanno dimostrato grande coinvolgimento, confermando quanto eventi come questo siano apprezzati e rappresentino un valore per la comunità. Un grazie di cuore alla Polizia Municipale guidata dal comandante Biagio Chiariello, agli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, ai volontari di Croce rossa e Protezione civile, che con il loro supporto hanno garantito uno svolgimento sicuro e impeccabile. Momenti come questi rafforzano il senso di appartenenza e la collaborazione tra cittadini e istituzioni, permettendoci di crescere insieme».



