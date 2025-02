MARANO, 1500 BIMBI RIMASTI SENZA PEDIATRA. LA LETTERA DI UNA MAMMA: DIAMO VITA A UN SIT-IN ALL’ASL

Condividi

Gentile direttore, so che lei ha seguito per primo la vicenda con il suo portale. Le segnalo che il giovane pediatra di cui si parla in questi giorni, mandato via per mancato rinnovo del contratto da parte dell’Asl, è innanzitutto è un giovane ed è anche molto bravo. Io, come tante mamme, vorremmo che ritornasse di nuovo a visitare i nostri piccoli perché è davvero molto bravo come medico, sempre disponibile sia se lo si chiama sia se lo si messaggia: si vede che ama ciò che fa. Vorrei solo invitare tutte le mamme a fare qualcosa per poterlo far ritornare, magari recandoci in massa all’Asl dando vita a un sit-in di protesta.

Luana (Marano)













