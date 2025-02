Caro bollette: 3 miliardi a famiglie e imprese. Meloni: “Scelte coraggiose, manteniamo l’impegno con gli italiani”. Presto svolta anche sull’Iva

Condividi

L’esecutivo l’aveva promesso e ha mantenuto l’impegno con le famiglie per fronteggiare gli aumenti energetici. E’ la stessa premier Giorgia Meloni ad illustrare il provvedimento approvato in Consiglio dei ministri dai suoi canali social. “Oggi il governo ha stanziato 3 miliardi di euro per fronteggiare il caro bollette. Parliamo di circa 1 miliardo 600 milioni di euro per le famiglie e di 1 miliardo 400 milioni per le imprese. Con questo intervento, le famiglie con un reddito Isee fino a 25mila euro – quindi la stragrande maggioranza- potranno contare nel prossimo trimestre su un sostegno di circa 200 euro se ne faranno richiesta”. Dopo tanto sbraitare da parte della sinistra, il governo ha trovato la quadra: “Scelte coraggiose per famiglie e imprese”

Il premier specifica che si tratta di “un contributo che salirà a ad oltre 500 euro per chi ha già i requisiti per il bonus sociale: quindi i nuclei con un Isee fino a 9.530 euro. Inoltre – aggiunge- abbiamo prorogato di due anni l’obbligo per i vulnerabili di passare al mercato libero”. Con decreto bollette “andiamo incontro anche alle imprese. In particolar, tagliamo gli oneri di sistema per le piccole e medie imprese, assicuriamo così una riduzione delle prossime bollette che si aggira intorno al 20%”. Si tratta di “scelte coraggiose e strutturali. Manteniamo l’impegno con gli italiani”.

“Avremo finalmente bollette chiare”

Spiega ancora Meloni nel video-messaggio che con il dl varato dal governo “avremo finalmente delle bollette chiare grazie all’obbligo di trasparenza che imponiamo ai gestori. Oltre a un certo prezzo dell’energia, lo Stato ha deciso che rinuncerà all’Iva e destinerà l’eccesso di Iva alla riduzione delle bollette. Abbiamo inoltre costruito un meccanismo che ci consentirà di utilizzare in base all’andamento futuro dei prezzi dell’energia anche ulteriori 3 miliardi 500 milioni di euro del Fondo Sociale per il Clima”.













