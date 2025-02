M5S, Saiello: “Inserimento lavorativo delle persone disabili, la Regione Campania non pubblica gli elenchi delle carenze organiche”

Condividi

212 Visite

L’interrogazione del consigliere regionale: “Disattesa la normativa sulla trasparenza”

“Da diverse segnalazioni abbiamo appreso che la Regione Campania non pubblica, sul proprio sito istituzionale, l’elenco aggiornato di tutte le aziende private e di tutte le aziende e amministrazioni pubbliche che, sul territorio campano, presentano carenze in organico rispetto alla quota di riserva in favore dei soggetti disabili, di cui all’art. 1 della Legge 68/99. Altre amministrazioni regionali, come Lazio, Basilicata, Puglia e Sicilia, pubblicano correttamente questi elenchi, in conformità con quanto previsto dal Decreto Trasparenza. Questi dati hanno la funzione di favorire l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità, garantendo pari opportunità e inclusione sociale. La sezione dedicata, presente sul sito istituzionale della Regione Campania, riporta esclusivamente i bandi riservati, ma non gli elenchi aggiornati. Di pari gravità è il caso di un cittadino appartenente alle categorie protette che, in seguito a una richiesta di accesso civico generalizzato per ottenere gli elenchi aggiornati delle scoperture previste dalla Legge 68/99, si è visto negare la documentazione con motivazioni contrarie al principio di trasparenza”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Gennaro Saiello, che sul tema ha depositato un’interrogazione regionale.

“Ho chiesto alla giunta regionale la pubblicazione immediata di questi dati. Non si può continuare a rimandare l’applicazione di una norma che serve a garantire l’inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità e a promuovere la parità di diritti e l’autonomia”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews