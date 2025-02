Vico Equense, vigili assenteisti: 22 avvisi di garanzia

140 Visite

Ventidue avvisi di garanzia al comando dei vigili di Vico Equense. I militari della Guardia di Finanza della Stazione Navale di Napoli e della Compagnia di Castellammare di Stabia, in esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, avente ad oggetto la sede del Comando di Polizia Municipale di Vico Equense, hanno acquisito copia delle timbrature, delle scritture di servizio e dei registri ufficiali del suddetto Comando nonché hanno sequestrato tre telefoni cellulari e la memoria di un computer appartenenti al personale del predetto Corpo di Polizia. L’operazione in parola trae origine da un servizio di polizia ambientale per la prevenzione e la repressione di reati di natura urbanistica e paesaggistica risalente al mese di maggio del 2023. Nel corso delle attività odierne sono stati notificati 22 avvisi di garanzia ad altrettanti appartenenti al Comando di Polizia Municipale del Comune di Vico Equense per reati contro la pubblica amministrazione.













