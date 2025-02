Bacoli, grazie ai fondi PNRR Città Metropolitana dopo 25 anni di abbandono riapre i battenti il campo sportivo di Cuma

255 Visite

Dopo più di 25 anni di abbandono e incuria riapre i battenti il centro sportivo di via Cuma: grazie a un finanziamento di due milioni di euro di fondi PNRR Città Metropolitana, il Comune di Bacoli ha restituito alla cittadinanza un’area che comprende un campo di calcio con annessa tribuna per gli spettatori, un campo di calcetto, spogliatoi, parcheggi e aree attrezzate. Un impianto rispondente a tutti i più moderni standard di sicurezza CONI.

A inaugurare la struttura, il prossimo lunedì, 24 febbraio, alle ore 11.00, il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, e il Sindaco della cittadina flegrea, Josi Gerardo Della Ragione, alla presenza del Presidente del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti, Carmine Zigarelli, di rappresentanti delle istituzioni, delle scuole e di campioni dello sport.

Lunedì sarà, dunque, una data storica per Bacoli, che tornerà ad avere due campi di calcio pubblici: quello di via Cuma – in cui, in passato, sono cresciuti centinaia e centinaia di giovani atleti – va ad aggiungersi, dopo anni di degrado e la successiva inagibilità, al ‘Tony Chiovato’ di Baia, l’impianto alle pendici del Castello Aragonese.













