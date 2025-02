Marano, commissione d’accesso. Izzo: “A Giugliano i consiglieri hanno agito con intelligenza, da noi solo chiacchiere da bar. Riflettiamo”

460 Visite

I consiglieri di Giugliano hanno scelto per il bene della città rassegnando le dimissioni lasciando in primavera la parola agli elettori.

In questa decisione tanto sofferta si nota un senso di appartenenza alla comunità e il rispetto della collettività che va sempre tutelata.

Noi consiglieri di Marano fino ad oggi siamo sordi verso una scelta che potrebbe evitare alla città l’ eventuale onta di un nuovo scioglimento che sarebbe il 5°.

Tante le chiacchere da bar ma solo una certezza…Marano e i suoi cittadini non meritano un ulteriore schiaffo per un nefasto nuovo scioglimento e fino a lunedì 24 in coscenza e scienza possiamo ancora dimostrare il nostro attaccamento alla nostra terra con le dimissioni di noi tutti consiglieri comunali che porterebbero alle urne nella primavera prossima. Questa decisione è dettata dal rispetto che dobbiamo verso ogni singolo cittadino che per anni hanno subito le scelte dì una politica sciatta e poco attenta alle esigenze della collettività.

Riflettiamo!!!

Michele Izzo consigliere comunale













