I medici del Gemelli: “Papa Francesco non è ancora fuori pericolo”

Papa Francesco “non è allettato e scherza”, ma ancora non “è fuori pericolo”. E’ quanto emerso dal briefing informativo con la stampa presso la Santa Sede con alcuni membri dell’équipe che ha in cura Bergoglio, ricoverato per una polmonite bilaterale dal 14 febbraio all’ospedale Gemelli di Roma. “Malattia cronica rimane, ma la sua testa è quella di un 50enne” precisano. “Ha stoffa durissima, deve superare questa infezione”. Il Pontefice “sta rispondendo alle terapie” che sono state “potenziate” e “non cambiate”. “Niente immagini? Rispettiamo la privacy, lo vediamo in pigiama” scherzano i medici a fine conferenza stampa.

Sull’Angelus, spiegano i medici, “decide il Papa. “Non è ancora stato stabilito se il Papa potrà guidare l’Angelus e in quali modalità”, riferisce anche il portavoce vaticano, Matteo Bruni. La polmonite bilaterale non è uno scherzo. L’opzione B, com’è già accaduto, è un testo scritto dal Pontefice. “Se sta bene sarebbe un bel segnale per tutti i fedeli”, afferma all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive all’ospedale policlinico San Martino di Genova.













