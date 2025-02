Marano, quel piano edificatorio e l’interesse (noto a tanti) dello stretto congiunto di un amministratore comunale

548 Visite

Gentile direttore, di cemento, a Marano, se ne parla pochissimo. Solo la sua testata, a più riprese, ha approfondito la tematica delle lottizzazioni edilizie e del nuovo piano urbanistico comunale. Per il resto silenzio. Eppure le voci si susseguono e rincorrono da tempo, non tanto perché l’amministrazione in carica sia in procinto di sbloccare piani edificatori, ma perché il Puc è un mistero ed è evidente a tutti – soprattutto agli addetti ai lavori – che ci sono familiari di amministratori con interessi fortissimi in alcune vicende, tra cui quella da lei toccata proprio di recente e relativa a una porzione di C17. Ci sono familiari e congiunti di soggetti ben noti, eppure nessuno ne parla. La maggioranza è supina al sindaco; l’opposizione è divisa, sospettosa di se stessa e in alcuni componenti palesemente finta. Che ne vuoi sperare.

Con stima

Ciro De Martino (Marano)













