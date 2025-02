Rinvio a giudizio per De Laurentiis e Chiavelli, ma il club si dice sereno

L’avvocato Lorenzo Contrada, legale del Napoli, ha commentato, attraverso le pagine de Il Corriere dello Sport, con tranquillità la recente richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura di Roma nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis, dell’amministratore delegato Andrea Chiavelli e della società stessa. La questione riguarda le operazioni di mercato legate agli acquisti di Kostas Manolas dalla Roma nel 2019 e di Victor Osimhen dal Lille nel 2020.

Secondo Contrada, non ci sono rischi per il club partenopeo: “La Giustizia Sportiva e la Procura di Napoli avevano già archiviato il caso”, ha dichiarato, sottolineando che tutte le consulenze tecniche e i bilanci del Napoli sono stati analizzati e ritenuti corretti. “Siamo sereni, non rischiamo nulla”, ha aggiunto l’avvocato, riferendosi anche all’approvazione della Covisoc sui bilanci del club.

De Laurentiis, che si trova in Svizzera con la famiglia, è stato sorpreso dalla richiesta di rinvio a giudizio. Anche l’avvocato Fabio Fulgeri, legale del presidente, ha escluso l’ipotesi di un rinvio, evidenziando che il club ha agito sempre nella legalità e ha rispettato i principi contabili.

Ora sarà il Giudice dell’udienza preliminare a esaminare la situazione e prendere una decisione, ma i dirigenti del Napoli si dichiarano ottimisti, rassicurando i tifosi sulla mancanza di impatti diretti sulle vicende sportive della squadra