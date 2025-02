Premio Annalisa Durante, seconda giornata

102 Visite

Giovedì 20 febbraio 2025 alle ore 10:00, presso la Biblioteca a porte aperte "Annalisa Durante" in Via Vicaria Vecchia, 23, quartiere Forcella, Napoli, si terrà la seconda giornata del Premio Nazionale "Annalisa Durante", dedicato alla giovanissima ragazza vittima innocente della camorra ( LINK ALLA STORIA DI ANNALISA ).

Il Premio Nazionale, per la sesta edizione chiamato “Annalisa Durante. Un mare di sentimenti”, è organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “Annalisa Durante” con la Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania, in collaborazione con Regione Campania, Ministero dell’Istruzione e del Merito e Comune di Napoli, con la partecipazione di Aib – Associazione Biblioteche Italiane, Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, il Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità con Radio Siani – La radio della legalità, che garantirà la diretta live degli eventi sulle pagine social dell’APS “Annalisa Durante” e della Fondazione Pol.i.s. L’evento è in programmazione dal 19 al 21 febbraio 2025.

20 Febbraio – Premiazione Sezioni “Fan” e “New Entry”

Ore 10,00 ACCOGLIENZA Intervento partecipato nell’androne della Biblioteca “PosterArt per Annalisa”. A cura dell’I.C. Antonio De Curtis di Casavatore, con il coinvolgimento degli studenti delle scuole partecipanti alla cerimonia di premiazione

Ore 10,30 INTRODUZIONE

Giuseppe Perna, Presidente dell’APS Annalisa Durante

Benigno Casale, Referente educazione legalità dell’USR Campania

Enrico Tedesco, Segretario generale della Fondazione Polis Regione Campania Ore 10,45 VIDEOCLIP DELLE CANDIDATURE Ore 11,00 PREMIAZIONE DEI GIOVANI STUDENTI Intervengono

Maurizio de Giovanni, scrittore e presidente della Fondazione Premio Napoli – Campania Legge

Rosa Maiello, responsabile della Biblioteca di Ateneo dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, capofila del progetto “Biblio Young Naples. Un mare di sentimenti”

Cristian Mascia, referente per il Piano Triennale delle Arti dell’USR Campania Premiazioni

• I.C. Antonio De Curtis di Casavatore

• I.C. Maiuri di Pompei

• I.C. Don Milani Dorso di San Giorgio a Cremano

• Liceo XXV APRILE – FACCIO di Castellamonte

• I.C. Giovanni XXIII – G. PARINI di Baiano • I.C. San Giovanni Bosco di Napoli 4













