Controlli della Polizia locale a Capodichino, sanzionati tassisti e conducenti Ncc 

Operazione di controllo della Polizia locale nelle aree di accesso allo scalo aeroportuale di Capodichino per contrastare l’abusivismo nel settore del trasporto pubblico e privato. Il personale dell’unità operativa Aeroporto ha controllato 48 veicoli tra taxi e mezzi adibiti a noleggio con conducente (Ncc). Diverse le irregolarità accertate: sono stati elevati 3 verbali nei confronti di tassisti che esercitavano la professione senza rilasciare la ricevuta per la tariffa predeterminata mentre 4 conducenti sono stati sanzionati per aver prelevato passeggeri al di fuori delle aree consentite. Un veicolo adibito a noleggio con conducente è risultato privo di titolo autorizzativo, cosa che ha fatto scattare il ritiro della carta di circolazione e il fermo amministrativo per un periodo fino a 8 mesi. Altri due conducenti sono stati sanzionati per mancanza del foglio di servizio, con conseguente fermo amministrativo del mezzo per 2 mesi.













