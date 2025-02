333 Visite

Gentile direttore, ma per la nostra città di Marano di Napoli non vi è nessun intervento di controllo alle strutture scolastiche, per lo sciame sismico in atto dal 15 febbraio, e varie scosse di entità maggiore. Noi tutti genitori ci sentiamo completamente abbandonati.

La sicurezza degli studenti prima di tutto!

Può essere che nessuno ci pensa?

Una cittadina maranese













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews