Controllo dell’anestesia in sala operatoria, al Monaldi una masterclass per il monitoraggio personalizzato e per approfondire metodiche innovative

Al via domani, all’Ospedale Monaldi di Napoli, una masterclass sul monitoraggio personalizzato dell’anestesia. Un corso di aggiornamento per approfondire metodiche innovative nel campo dell’anestesiologia.

L’obiettivo principale è quello di migliorare gli esiti clinici e la qualità complessiva delle cure, aumentando la consapevolezza degli operatori sanitari sull’importanza di una gestione individualizzata dell’anestesia.

L’attività formativa si svolgerà presso la UOC di Anestesia e Terapia Intensiva diretta dal Dr. Antonio Corcione e prevede due giorni di lezioni frontali e di esercitazioni pratiche.

Tutti gli anestesisti delle sale operatorie saranno coinvolti nelle attività di tutoraggio con la direzione scientifica del Dr. Marco Rispoli e della Dr.ssa Moana Nespoli.

«Nel campo dell’anestesiologia, la personalizzazione dell’approccio terapeutico è un elemento fondamentale per garantire non solo la sicurezza, ma anche l’efficacia dell’intervento chirurgico e, grazie all’integrazione di competenze e tecnologie avanzate, all’Azienda Ospedaliera dei Colli siamo in grado di offrire un controllo preciso durante tutte le fasi chirurgiche e post chirurgiche. Un approccio che non solo riduce il rischio di eventi avversi, ma ottimizza anche il recupero post-operatorio» è il commento dell’avv. Anna Iervolino, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.

Questa masterclass innovativa si propone di approfondire il monitoraggio della nocicezione, ossia della percezione del dolore, e della profondità di sedazione, due aspetti cruciali per una gestione ottimale dell’anestesia che, in base alle caratteristiche specifiche di ciascun paziente, consente di adattare in tempo reale i parametri vitali e le dosi di anestetico, garantendo un controllo preciso su variabili fisiologiche soggettive.

I partecipanti avranno l’opportunità di acquisire competenze avanzate grazie a un programma pratico e interattivo. Particolare attenzione verrà riservata all’approccio opioid-free e opiod-sparing, strategie che mirano a ridurre al minimo l’uso di oppioidi durante gli interventi, contribuendo a un recupero più rapido e a minori rischi di dipendenza.

Inoltre, l’evento offrirà un’opportunità unica di apprendimento, con attività pratiche in sala operatoria e in terapia intensiva, dove i partecipanti potranno osservare direttamente le tecniche anestesiologiche applicate a casi clinici reali. Questa esperienza diretta, unita alla simulazione dinamica, rappresenta un valore aggiunto per la formazione, favorendo l’acquisizione di una maggiore precisione nella gestione delle problematiche anestesiologiche. Grazie a questo approccio innovativo, i partecipanti potranno contribuire a una medicina più sicura, personalizzata e rispettosa delle esigenze dei pazienti.