Bimba sbranata dal pitbull: tanti misteri. La madre insulta e aggredisce il marito che era in casa con la piccola

Era da sola in casa con il padre ad Acerra, la piccola che è stata ritrovata con ferite alla testa, al volto e agli arti e che è morta presso la clinica Villa dei Fiori nella tarda serata di ieri. I particolari, nel corso delle ore, stanno emergendo ma sono ancora tanti i punti oscuri da chiarie: Giulia L., è morta sbranata da un pitbull nella sua abitazione ma non si sa bene come mai il padre, V. L., si sia accorto della tragedia solo ad aggressione finita: l’uomo, che inizialmente avrebbe parlato alla polizia di un “cane randagio”, ha riferito alla polizia di aver trovato la piccola nel suo letto in una pozza di sangue dopo essere stata sbranata dal cane che la famiglia aveva da circa un anno. Nessuna testimonianza di pianti o urla della bambina, ma solo di quelle del padre. Si indaga sul padre, arrivato in ospedale in stato confusionale: è stato sottoposto a esami. La giovane ventitreenne, con cui convive da circa un anno, ha dapprima inveito contro di lui e poi lo ha assalito malmenandolo.













