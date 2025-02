MARANO, COMMISSIONE D’ACCESSO MA LA MUSICA NON CAMBIA SU ALCUNI AFFIDAMENTI. IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE A FARSI BENEDIRE?

622 Visite

Nonostante l’arrivo della commissione d’accesso, al Comune di Marano – su certe vicende – si continua a ballare. Anche oggi, come di consueto, grazie al nostro lavoro di approfondimento mettiamo a conoscenza la cittadinanza e anche agli 007 della Prefettura di Napoli che abbiamo riscontrato l’ennesima violazione nell’applicazione del principio di rotazione negli appalti pubblici. Di mezzo ci finiscono sempre gli eventi (il delegato è il vicesindaco Carandente).

I fatti.

L’ufficio Politiche Sociali ha affidato nei giorni scorsi alla ditta CLAUDIO MALFI MANAGEMENTS il servizio di realizzazione di un concerto presso il teatro Alfieri di Marano il 18.02.2025, in occasione della ricorrenza del santo Patrono di Marano, e l’organizzazione degli eventi di Carnevale. L’importo dell’appalto è pari a 12.000 euro iva compresa. Fin qui tutto bene, se non fosse che la CLAUDIO MALFI MANAGEMENTS, con determina nr. 45 del 28/08/2024 dell’Ufficio Politiche Sociali, aveva ricevuto un altro affidamento di circa 5.000 mila euro, per la realizzazione di una serata di intrattenimento comico nel mese di settembre 2024.

Morale della favola: nel giro 6 mesi lo stesso operatore economico riceve due affidamenti dall’importo complessivo di 17.000 euro, in violazione al principio di rotazione degli appalti, che ad oggi sarebbe derogato per affidamenti al di sotto dei 5 mila euro. In questo caso abbiamo un primo affidamento di 5 mila euro e un secondo di 12 mila euro. Le domande che sorgono spontanee sono le seguenti: chi decide quali siano gli operatori economici da contattare? Perché nel giro di 6 mesi si sceglie lo stesso operatore economico?

Piccola nota a margine. Claudio Malfi, diversi anni fa, balzò agli onori delle cronache per aver fatto cantare sul palco del concerto di Gigi D’Alessio tale Vania Ferrara, figlia di Domenico Ferrara, reggente, con il cognato Luigi Cacciapuoti, del clan che porta i loro due cognomi. Secondo l’ufficio stampa di D’Alessio, il manager della giovane cantante Claudio Malfi «avrebbe proposto oltre che Gigi Finizio e i comici di Made in Sud anche la stessa giovane cantante, assolvendo a un desiderio della stessa Vania di partecipare ad una manifestazione per la legalità e contro la camorra», afferma il manager, impresario di lungo corso, emerso con la stagione d’oro neomelodica.

In merito al principio di rotazione si richiama anche l’orientamento dell’ANAC: “Come rimarcato dall’Anac con parere 58/2023, stante l’eccezionalità della deroga al principio di rotazione nei casi espressamente indicati dalla norma, non appare coerente con tali disposizioni l’affidamento diretto al contraente uscente del medesimo contratto fondato esclusivamente sull’esigenza di realizzare il progetto in tempi celeri, incompatibili con lo svolgimento un’indagine di mercato e di una procedura negoziata. Si ribadisce al riguardo che la deroga al principio di rotazione è consentita esclusivamente in presenza dei presupposti (da accertare con rigore), indicati dal comma 4, dell’art. 49”.













