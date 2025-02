602 Visite

I tre comuni interessati, Marano, Mugnano e Napoli, non interloquiscono e per gli automobilisti, anche oggi, è stata una giornata di passione. La nuova chiusura di via Tirone ha determinato il caos all’incrocio tra i tre comuni e in direzione metro Chiaiano. Una vicenda al solito sottovalutata da tanti, istituzioni in primis.













