SENTENZA TERRA DEI FUOCHI, QUALIANO NON ABBASSA LA GUARDIA: CONVOCATO CONSIGLIO COMUNALE

La recente sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani (CtEDU) contro l’Italia deve rappresentare un punto di svolta per la lotta all’inquinamento ambientale nella Terra dei Fuochi. La Corte ha stabilito che lo Stato italiano ha violato il diritto alla vita (art. 2 CEDU), chiedendo misure concrete di riqualificazione ambientale nei territori colpiti, tra cui anche il nostro.

Di fronte a questa sentenza, la mia amministrazione non resterà in silenzio. Per questo, dopo diverse riunioni con tanti soggetti che su questa emergenza hanno dato il loro contributo, ho chiesto al Presidente del Consiglio comunale che venisse convocato con urgenza il Consiglio Comunale per giovedì 20 febbraio 2025 alle ore 18:00, con un punto all’ordine del giorno dedicato alla discussione e alla presa d’atto della sentenza della Corte di Strasburgo.

UN IMPEGNO COSTANTE PER QUALIANO

Chi conosce il nostro operato sa bene che Qualiano non ha mai abbassato la guardia contro i reati ambientali. Lo dimostrano i numerosi interventi comunicati dalla mia amministrazione e le costanti operazioni delle forze dell’ordine, che hanno portato a denunce, sequestri e bonifiche nei casi di sversamenti illeciti e roghi tossici. Lo dimostra la richiesta di stato di emergenza, presentata nel 2019, per i gravi rischi per la salute dei cittadini a causa dei ripetuti roghi tossici ( https://www.facebook.com/ share/v/1KuSbhQB8S/?mibextid= wwXIfr )

Sul territorio di Qualiano non insistono né discariche né impianti di trattamento dei rifiuti. Purtroppo, però, questo non ci protegge dal dovere subire, comunque, le conseguenze di discariche e impianti rifiuti che si trovano nei paesi confinanti il nostro.

ORA SERVONO AZIONI CONCRETE

La sentenza della Corte Europea impone alle autorità italiane di agire subito, perché tra due anni verrà verificato l’impatto delle misure adottate. Per questo, durante il Consiglio Comunale del 20 febbraio, discuteremo delle azioni che possiamo intraprendere a livello locale per garantire la tutela della salute dei cittadini e del nostro territorio.

All’ordine del giorno ci saranno:

– Applicazione dell’art. 33 quater della Legge Regionale 16/2004, per avviare progetti di rigenerazione urbana a Qualiano.

– Presa d’atto della sentenza della Corte Europea e discussione sulle misure da adottare.

Questa amministrazione comunale continuerà a difendere il suo territorio e il diritto dei cittadini a vivere in un ambiente sano. Invito tutti i consiglieri comunali a partecipare con responsabilità e impegno a questa seduta, e i cittadini ad essere presenti in aula consiliare.

Non faremo un passo indietro. La battaglia per la salute e per l’ambiente va avanti.













