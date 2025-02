UFFICIALE, COMMISSIONE D’ACCESSO AGLI ATTI AL COMUNE DI MARANO. L’AMMINISTRAZIONE MORRA RISCHIA SCIOGLIMENTO PER CAMORRA

606 Visite

Come anticupato a più riprese dal nostro portale, è stato disposto l’invio di una commissione di accesso agli atti nel Comune di Marano. La commissione, composta da un viceprefetto, un ufficiale dei carabinieri (il maggiore Alberto Leso, a capo della locale compagnia) e un funzionario del provveditorato per le opere pubbliche, è già arrivata in municipio. La triade dovrà, nel corso dei prossimi tre mesi, verificare se sussistono elementi di infiltrazione criminale, diretti o indiretti, nel tessuto politico-amministrativo cittadino. Il Comune di Marano, dal 1991 ad oggi, è già stato sciolto quattro volte per condizionamenti della criminalità organizzata. Tutto vero, dunque, nonostante qualcuno – a più riprese – ci avesse bollati come “pazzi”. Gente molto vicina all’amministrazione comunale.













