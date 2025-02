AFRAGOLA, LA POLIZIA LOCALE SEQUESTRA UN’AREA ADIBITA A OFFICINA MECCANICA

169 Visite

La Polizia Locale della Città di Afragola diretta personalmente dal Dirigente Comandante

Colonnello Antonio Piricelli, componente della cabina di regia per il fenomeno della Terra deiFuochi istituita presso la Prefettura di Napoli, nell’ambito delle attività coordinate dall’incaricato di

governo presso la Prefettura di Napoli Vice Prefetto Ciro Silvestro, in località Marzia Sepe ha

avviato una serie di attività di controllo che hanno portato ad ispezionare l’intera area ubicata nei

pressi del centro commerciale. Su un’area di circa 3000 mq, a confine con l’Asse Mediano, è stata

scovata un’attività dedita al rimessaggio barche, officina meccanica, attività di fabbro e carrozzaria.

All’interno dell’attività è stata identificata n.1 persona intenta ad esercitare la professione risultata

lavorare a nero. L’attività è risultata essere in esercizio in dispregio alle normative vigenti in

materia ambientale priva dei titoli autorizzativi per lo scarico delle acque reflue e per l’emissione in

atmosfera, dei registri di carico e scarico. L’operaio stava lavorando senza i necessari dispositivi di

protezione individuale e la ditta era priva della documentazione necessaria in materia di sicurezza

sui luoghi di lavoro. Nello spazio antistante sono stati rinvenuti numerosi pezzi di auto, un grosso

quantitativo di estintori, pneumatici, fusti di olio e rifiuti speciali vari. E’stato accertato che una

grossa chiazza di olio mista ad acqua finiva in una grata inquinando il sottosuolo. L’attività è stata

sottoposta a sequestro di Polizia Giudiziaria ed il titolare è stato denunciato in stato di libertà

all’Autorità Giudiziaria.













