Napoli. Controlli della Polizia locale: scoperti parcheggiatori e autista Ncc abusivi, ritirata una licenza taxi

La Polizia locale, attraverso il personale dell’unità operativa GIT – Motociclisti, ha condotto un’attività di controllo finalizzata a garantire la sicurezza urbana e a contrastare la violazione delle norme del Codice della Strada, con operazioni mirate nei quartieri San Giuseppe, San Ferdinando, Chiaia, Mercato e Chiaiano.

In piazza Matteotti sono stati controllati 28 veicoli. Undici le sanzioni elevate per violazioni che vanno dalla circolazione con veicoli sottoposti a sequestro alla mancanza di copertura assicurativa, dal mancato uso delle cinture di sicurezza alla guida senza patente. Sono stati disposti 3 sequestri amministrativi, un fermo amministrativo e 2 affidamenti in custodia. Inoltre, un veicolo è stato sospeso dalla circolazione e un altro rimosso per sosta irregolare.

Nell’ambito dell’attività di contrasto ai parcheggiatori abusivi in via Orsini, via Santa Lucia e via Filangieri di Candida Gonzaga, sono state deferite all’Autorità giudiziaria 5 persone per esercizio abusivo in recidiva e una per inosservanza del divieto di accesso alle aree urbane. Inoltre, sono stati notificati 5 ordini di allontanamento e sono state sequestrate le somme di denaro provento dell’illecita attività. Accertate, inoltre, 15 violazioni per sosta irregolare e per 2 veicoli è stata disposta la rimozione.

Nel corso dei controlli sui veicoli taxi e noleggio con conducente nei quartieri Chiaia, San Ferdinando e Mercato, sono stati controllati 20 mezzi. Accertate 8 violazioni, tra cui mancanza di documentazione obbligatoria e assenza di cinture di sicurezza. Sono stati eseguiti un sequestro amministrativo e un fermo amministrativo. Inoltre, sono state ritirate una carta di circolazione e una licenza taxi. Un esercente l’attività di noleggio con conducente abusivo è stato fermato nelle adiacenze di piazza Garibaldi, mentre un taxi privo di copertura assicurativa è stato sequestrato in via San Carlo.

A Chiaiano, in via Santa Maria a Cubito e via Giovanni Antonio Campano, sono stati effettuati controlli su 32 veicoli, riscontrando 44 violazioni, tra cui guida senza patente reiterata, mancata revisione e circolazione con veicoli non assicurati. Sono stati eseguiti 11 sequestri amministrativi, 9 fermi amministrativi e 10 affidamenti in custodia. Inoltre, sono state ritirate 3 patenti per sospensione ordinaria e 2 soggetti sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria. Un individuo che non si era fermato all’alt è stato bloccato a seguito di un inseguimento ed è stato accompagnato in ufficio per identificazione e deferito per resistenza a pubblico ufficiale e guida reiterata senza patente.

Sempre nel quartiere Chiaiano, nel corso di un’altra operazione, una pattuglia dell’unità operativa Scampia ha intimato l’alt a un veicolo con targa polacca, condotto da un cittadino ucraino regolarmente residente in Italia. Insospettiti dal forte odore di cannabis, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione personale, rinvenendo 2,82 grammi di sostanza stupefacente, il cui riscontro qualitativo e quantitativo è stato successivamente confermato dal gabinetto scientifico della Questura di Napoli.

La sostanza, destinata a uso personale, è stata sequestrata, mentre il conducente dell’auto è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti, con conseguente sospensione della patente di guida per 30 giorni.

Inoltre, a seguito delle verifiche sul veicolo, è emerso che non risultava iscritto al Registro dei Veicoli Esteri. Pertanto, dopo il pagamento immediato della sanzione di 175 euro, è stato sottoposto a fermo amministrativo.













