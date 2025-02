SICUREZZA AD ACERRA: CONSEGNATE LE FIRME DELLA PETIZIONE CITTADINA, ORA SERVONO RISPOSTE!

152 Visite

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Acerra ha ufficialmente protocollato presso il Comune le centinaia di firme raccolte in pochi giorni per chiedere interventi urgenti sulla sicurezza. La crescente ondata di criminalità che ha colpito la nostra città nelle ultime settimane ha generato un’escalation preoccupante: furti nelle attività commerciali, nelle abitazioni, nei garage, cittadini esasperati e imprenditori lasciati soli di fronte ai danni subiti.

La petizione, promossa dal GT del M5S di Acerra con il sostegno attivo della cittadinanza, contiene quattro proposte concrete e immediatamente attuabili per migliorare la sicurezza sul territorio:

Potenziamento del sistema di videosorveglianza , con un’estensione della copertura nelle zone più critiche, tra cui scuole, periferie e aree commerciali.

, con un’estensione della copertura nelle zone più critiche, tra cui scuole, periferie e aree commerciali. Maggiore presenza della Polizia Municipale , con una distribuzione strategica degli agenti e l’ istituzione di un Tavolo permanente sulla sicurezza tra istituzioni, cittadini e forze dell’ordine.

, con una distribuzione strategica degli agenti e l’ Sostegno alle attività colpite dalla criminalità , con misure economiche e burocratiche per aiutare commercianti e imprenditori a riprendersi dopo furti o danneggiamenti.

, con misure economiche e burocratiche per aiutare commercianti e imprenditori a riprendersi dopo furti o danneggiamenti. Collaborazione con i Comuni limitrofi, per garantire una vigilanza più efficace anche nelle ore serali e notturne.

«La sicurezza non è un lusso, ma un diritto – dichiara Michele Paolella, rappresentante del Gruppo Territoriale del M5S di Acerra – in una città in cui l’ondata di furti incide in modo così netto sul commercio e la sicurezza delle famiglie, chi governa il territorio non può voltarsi dall’altra parte. Acerra non può essere ostaggio di bande di ladri e di una politica attendista e inerme. Questa petizione dimostra che i cittadini sono pronti a lottare per il proprio territorio, e ora tocca al Comune dare risposte!»

Il Movimento 5 Stelle di Acerra ringrazia tutti i cittadini che hanno firmato e gli attivisti che in questi giorni hanno girato per le strade, nei mercati e nei negozi, portando avanti un’azione di cittadinanza attiva e partecipata. Questo è il vero spirito di una comunità unita, che non si arrende e pretende soluzioni concrete e immediate. Concludono i pentastellati nella nota – adesso ci aspettiamo che l’Ente, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la Partecipazione, dia voce alle centinaia di cittadini che hanno sottoscritto questa petizione e avvii l’iter per attuare interventi concreti.

Acerra non può più aspettare. Sicurezza subito!

