La voce del cittadino. Quel pericolo sullo stradone di Chiaiano

Gentile dottore, vorrei – attraverso il suo giornale – raggiungere con un mio quesito la municipale del Comune di Napoli, perché Chiaiano e’ parte del Comune di Napoli, anche se per il disordine urbano e abbandono sembra essere terra di nessuno. Come può vedere dalle foto qui allegate all’uscita del noto stradone.

Ci sono sempre parcheggiate delle auto, che limitano fortemente la visuale, a terra ci sono strisce bianche, ma non stalli di parcheggio, anche se credo scambiate dagli automobilisti come tali.Come mai anche la municipale condivide quest’ interpretazione dei proprietari dell auto parcheggiate? O sono io in errore? Indipendentemente dalle diverse interpretazioni del codice della strada evidenzio la situazione di pericolo derivante dalla mancanza di visibilita’ in un’ area estremamente trafficata e frequentata soprattutto in determinati momenti della giornata!

Luisa (Chiaiano)













