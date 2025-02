“Per 3 anni non ha dichiarato nulla al Fisco ma aveva Rolex e gioielli”: sequestrati i beni al neomelodico Daniele De Martino — “Per 3 anni non ha dichiarato nulla al Fisco ma aveva Rolex e gioielli”: sequestrati i beni al neomelodico De Martino

In quasi 6 anni, con le sue esibizioni in piazza e le performance in occasione di compleanni e matrimoni, avrebbe incassato circa 850 mila euro ma avrebbe omesso di fare ben tre dichiarazioni dei redditi nascondendo i suoi guadagni all’Agenzia delle entrate. I finanzieri del Comando provinciale hanno eseguito un sequestro beni di oltre 220 mila euro, tra cui Rolex e gioielli in oro, nei confronti del cantante neomelodico palermitano Daniele De Martino “risultato sconosciuto al Fisco – si legge in una nota – e facente parte di un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza”. Nei guai anche il padre che, presentando la richiesta per il reddito di cittadinanza, aveva inserito nel nucleo familiare anche il figlio percependo in tre anni quasi 40 mila euro.

Parte della verifica fiscale effettuata dai finanzieri del 2° Nucleo operativo metropolitano del Gruppo di Palermo si è basata anche sull’analisi dei profili social di De Martino che ha permesso di ricostruire le sue comparizioni tra il 2016 e il 2022. “Nel corso degli anni – ricostruiscono dalla guardia di finanza – era stato destinatario di misure di prevenzione personale, come i divieti del questore di accompagnarsi a soggetti socialmente pericolosi, e gli era stato proibito di esibirsi dal vivo. Pubblicizzava attraverso i social centinaia di concerti e feste private con le sue performance palesando una abitudinarie nelle prestazioni senza tuttavia aver mai aperto una partita Iva. Era inoltre molto attivo su siti e app di settore ove nel tempo aveva caricato diversi album e video musicali”.