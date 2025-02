Arzano. Costruzione cabina elettrica primaria: chiesto consiglio comunale monotematico

99 Visite

Il consigliere Luigi De Rosa (nella foto) attacca la maggioranza. “Grazie al Pd, Nuove Generazione e M5S, nulla ad oggi hanno è stato fatto in concreto per scongiurare la realizzazione della cabina primaria ad Arzano, venendo meno anche agli impegni presi dinanzi al Prefetto, e senza mai coinvolgere le opposizioni, le associazioni e i cittadini. Pertanto, con l’enorme senso di responsabilità che da sempre contraddistingue le opposizione sul tema della cabina primaria, per l’ennesima volta abbiamo richiesto un urgente consiglio comunale monotematico”, ha detto De Rosa affermando che: “la sindaca Cinzia Aruta del Pd, la sua compagine con i suoi capi politici dopo aver nascosto per circa un anno la notizia della cabina primaria e dopo aver detto loro all’Enel di spostarla in Via Sensale ora fingono di disperarsi dopo non aver praticamente fatto nulla politicamente per poter scongiurare la cabina Primaria ad Arzano. Voi andrete via la cabina resterà in Vostra Memoria”. Intanto la maggioranza corre ai ripari ed annuncia di aver predisposto gli atti per ricorrere al Tar contro la decisione ultima della Regione Campania e del Genio Civile di autorizzare l’impianto nonostante il voto contrario del consiglio comunale arrivato in enorme ritardo.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti