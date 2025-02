Napoli, turisti tedeschi feriti in una rissa in piazza Bellini: uno è in codice rosso

98 Visite

Tre turisti tedeschi sono rimasti feriti in una rissa scoppiata con alcuni napoletani questa notte in piazza Bellini. Uno di loro è in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli. Indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del tutto ed identificare i responsabili. Non si conosce ancora il casus belli della rissa, che potrebbe essere scoppiata per futili motivi: ma i militari dell’Arma non scartano al momento nessuna ipotesi. I tre turisti tedeschi sarebbero stati aggrediti con bottiglie di vetro da alcuni napoletani che sono riusciti subito dopo a far perdere le proprie tracce.

Uno dei turisti tedeschi è finito all’ospedale Antonio Cardarelli in codice rosso: ha una ferita lacero contusa alla gola e si trova in prognosi riservata. Si tratta del turista che ha riscontrato le ferite più gravi fra i tre aggrediti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews