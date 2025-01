M5S, Cammarano: “Allarme criminalità nel Cilento, inviata richiesta di incontro al Prefetto”

64 Visite

Il consigliere regionale: “Il Governo potenzi le risorse per la sicurezza”

“Questa mattina ho inviato una lettera al Prefetto di Salerno, Dott. Francesco Esposito, in merito alla grave situazione che sta interessando numerosi comuni del Cilento e della provincia di Salerno, dove registriamo un allarmante incremento di episodi criminosi. Negli ultimi mesi, i nostri territori sono stati teatro di una serie di furti in abitazioni private e attività commerciali, spesso perpetrati anche in pieno giorno. A soffrirne, in particolare, sono le fasce più vulnerabili della popolazione, come donne e anziani, con il conseguente diffondersi di un senso di insicurezza che mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. I sindaci, purtroppo, sono costretti a fronteggiare questa emergenza con fondi del tutto insufficienti e strumenti inadeguati, che limitano la capacità di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza. Non possiamo fare a meno di rilevare che, nonostante le promesse fatte dal Governo di potenziare le risorse, ad oggi non si è visto alcun risultato concreto. Le forze dell’ordine sono sotto pressione e i nostri territori continuano a essere privi delle misure necessarie per fermare questa escalation criminale”. A denunciarlo è il consigliere regionale del Movimento 5 stelle e presidente della commissione Aree interne Michele Cammarano.

“Ho chiesto un incontro al Prefetto per valutare insieme soluzioni e strategie condivise per rafforzare la sicurezza sul territorio e restituire serenità e fiducia alla popolazione. Il Governo risponda con azioni concrete e tempestive, assegnando risorse adeguate per affrontare questa emergenza prima che la situazione diventi insostenibile. Siamo pronti a collaborare con le istituzioni, ma è essenziale che vengano presi provvedimenti rapidi e concreti per interrompere al più presto questa spirale di criminalità”.













