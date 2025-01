Furti ai Camaldoli, le rassicurazioni di Manfredi: “A breve l’installazione delle telecamere”

428 Visite

“L’area dei Camaldoli a Napoli «fa parte del piano della videosorveglianza che prevede l’istallazione di oltre 600 telecamere, un progetto importante che è in gara di appalto in questi giorni». Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi al termine della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta all’Eremo di San Salvatore ai Camaldoli. «Credo che utilizzando le nuove tecnologie – ha aggiunto il sindaco – l’ausilio della videosorveglianza sia molto importante per garantire un controllo del territorio e noi spingeremo sempre di più il sistema. Tutte le telecamere che prima erano disponibili non funzionavano da anni e sono tornate tutte funzionanti ma ne servono altre e in città ne metteremo 600 nei prossimi mesi, stiamo reperendo altre risorse per ampliare ancora di più”. Manfredi ha commentato anche l’allarme lanciato dal capo dei pm di Napoli Nicola Gratteri: «Tutti insieme – ha spiegato Manfredi condividendo l’allarme di Gratteri – per cercare di fare il massimo sulla sicurezza. È chiaro che le risorse sono sempre poche rispetto ai bisogni che ci sono, ma è anche molto importante che ci siano modelli operativi che siano più efficaci, quindi più pattuglie strada, più lavoro di squadra, come per esempio stiamo facendo a piazza Garibaldi, dove i risultati si vedono ora. Dobbiamo usare al meglio le risorse che abbiamo a disposizione e bisogna lavorare con una strategia molto ben definita proprio per ottimizzare le risorse. Con quelle che abbiamo stiamo lavorando molto insieme alla Prefettura e alle forze dell’ordine per migliorare l’efficacia. Ora siamo nell’anno del Giubileo in cui affrontiamo con dati che ci dicono che la città è più sicura e anche la percezione di sicurezza è migliorata in città, però questo non ci deve far fermare. E’ un lavoro continuo che dobbiamo fare, per utilizzare al meglio anche le tecnologie che devono essere però uno strumento molto utile per garantire più sicurezza ai cittadini».













