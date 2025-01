San Gennaro Vesuviano: Carabinieri sorprendono 2 persone con 3 chili di esplosivo micidiale, arrestati

78 Visite

Sono le 20 e i Carabinieri della stazione di Carbonare di Nola – impegnati in un controllo straordinario del territorio – stanno percorrendo la cittadina di San Gennaro Vesuviano quando notano due persone a via di Sarno che stanno rovistando all’interno del cofano di un’auto.

E’ una fiat 500 x ed è di uno dei 2. Sembra tutto normale ma i carabinieri vogliono approfondire la vicenda e si accertano di cosa ci fosse all’interno del bagagliaio.

Nel cofano due ordigni di grosse dimensioni artigianali e assolutamente illegali.

Sul posto è stato necessario l’intervento del nucleo artificieri del comando provinciale di Napoli che hanno messo in sicurezza l’area e hanno sequestrato le bombe artigianali.

Si tratta di due congegni da un chilo e mezzo l’uno. Materiale esplosivo detonante illegale non categorizzato di fattura artigianale, micidiale.

Le due persone non hanno giustificato il motivo del possesso e sono stati arrestati. Sono un incensurato di 32 anni di San Gennaro Vesuviano e un altro incensurato di 21 anni di Ottaviano. Sono stati trasferiti in carcere e dovranno rispondere di detenzione abusiva di materiale esplosivo.













